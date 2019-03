Zuletzt trafen Mainz und Werder – hier Trainer Florian Kohfeldt an der Seitenlinie – im November 2018 aufeinander. (Torsten Silz/dpa)

Erinnern an Gladbeck-Opfer

In einer Feierstunde wird an diesem Sonnabend (11 Uhr) der Erinnerungsort für die Opfer der Geiselnahme von Gladbeck in Huckelriede eingeweiht. Als Standort für die Gedenkstele aus Granit wurde ein Grünstreifen direkt an der Haltestelle Huckelriede gewählt, wo die dramatische Fahrt des Busses der Linie 53 damals begann.

Werder empfängt Mainz

Die Fußballer des SV Werder Bremen müssen an diesem Sonnabend im Weserstadion gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr) antreten. Um an den Europapokal-Plätzen dranzubleiben, muss ein Sieg her.

Ein Abschied mit Flohmarkt

Das Fundbüro der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) verabschiedet sich mit einem Flohmarkt am Sonnabend, 30. März, von seinem Standort in Gröpelingen. Von 10 bis 16 Uhr werden im Depot in Gröpelingen Fundsachen aus Bussen und Bahnen verkauft.

Kopf des Tages: Jann Kölsch

Rugby scheint den Söhnen der Familie Kölsch in die Wiege gelegt worden zu sein. Denn nicht nur Jann jagt als Kapitän bei 1860 Bremen dem Ei hinterher, auch die jüngeren Brüder Lasse und Paul spielen eifrig Rugby. An diesem Sonnabend führt Jann sein Team im Heimspiel gegen Linden auf den Platz. Ankick ist um 14 Uhr.

Tipp des Tages: Handgemachten Bremer Soul

Funky Grooves, Soul-Power und ein charismatischer Frontmann – dafür steht die Bremer Band „Dictionary of Funk“. Zwei Alben mit innovativen Eigenkompositionen und die Auszeichnung mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis sowie zahlreiche Konzerte hat die Formation vorzuweisen. Neben Eigenkompositionen bietet „Dictionary of Funk“ auch Versionen der großen Hits der Funk & Soul-Geschichte. 2001 als Studentenband der Uni Bremen gegründet, spielt die Soul-Formation aktuell in folgender Besetzung: Anthony Carney (Gesang), Björn Christiansen (Saxofon), Jan Thiele (Trompete), Björn Martin Reinhart (Keyboard), Stefan Berger (Gitarre), Erik Henkel (Bass) und Andreas Jäger (Schlagzeug).

Sonnabend, 30. März, 20 Uhr, Lila Eule, Bernhardstraße 10-11