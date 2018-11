Lencke Steiner, hier mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner, gilt auf Platz eins der Kandidatenliste als gesetzt. (Koch)

Kandidatenkür der FDP

Die FDP Bremen legt an diesem ­Sonnabend ihre Kandidaten für die Bürgerschaftswahl fest. Der Vorschlag des Landesvorstandes sieht vor, dass Fraktionschefin Lencke Steiner die Liste mit insgesamt 26 Plätzen anführt.

Kunst aus dem Knast

Auf dem Lür-Kropp-Hof in Oberneuland, Rockwinkeler Landstraße 5, zeigt die Bildhauerwerkstatt der Justizvollzugsanstalt (JVA) Oslebshausen an diesem Sonnabend von 11 bis 16 Uhr künstlerische Skulpturen aus Stein, Holz und Keramik. Die Ausstellung geht am Sonntag weiter.

Auf zur neuen Karriere

Vom Altenpfleger bis zum Zollbeamten – in vielen Berufen gibt es freie Stellen. Regionale, aber auch internationale Unternehmen stellen sich daher an diesem Wochenende bei der 13. Jobmesse in Halle 4 vor.