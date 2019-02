Pastor Peter Ulrich wird verabschiedet. (Frank Thomas Koch)

Pastor geht in Ruhestand

Pastor Peter Ulrich wird an diesem Sonntag (10 Uhr) im Rahmen eines Gottesdienstes im Bremer St.-Petri-Dom in den Ruhestand verabschiedet. Seit gut 26 Jahren war Ulrich dort Prediger, ­Seelsorger und auch so etwas wie ein Entertainer.



Flohmärkte ohne Ende

Bei mehreren Flohmärkten darf ­gehandelt werden. Am Hansa-Carré, Sander-Center, Einkaufspark Duckwitz oder auf dem Selgros-Gelände werden die Stände aufgebaut. In der Halle 5 der Messe Bremen gibt es zudem den großen Modeflohmarkt Woman.



Sportler müssen auswärts ran

Für Bremer und Bremerhavener Sportler stehen Auswärtsspiele in Wolfsburg an: Die Fischtown Pinguins müssen in der Deutschen Eishockey-Liga zu den Grizzlys Wolfsburg und die Fußball-Frauen des SV Werder Bremen zum VfL Wolfsburg.

Kopf des Tages: Ulrike Guérot

Sie ist eine mitreißende Rednerin und bekannt für provokante Thesen: Die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Guérot trifft sich an diesem Sonntag um 11 Uhr im Theater am Goetheplatz zum Streitgespräch mit dem Grünen Europaabgeordneten Sven Giegold. Dabei wird es um die Frage gehen "Wollen wir eine "Republik Europa" – oder die "Europäische Föderation fortentwickeln?" Eingeladen hat zum 5. Europa-Quartett die Heinrich-Böll-Stiftung.

Tipp des Tages: Heiterkeit als Recht auf Freiheit

Kabarett In seinem ersten abendfüllenden Solo-Programm lotet der Slam-Poet Jason Bartsch aus, wie wir die uns auferlegten Grenzen mit viel Humor durchbrechen können. In unfassbar hohem Tempo präsentiert der Nachwuchsförderpreisträger des Landes NRW Musik, Texte und Stand-up. Er ist „eine Mischung aus Peter Lichter und Bilderbuch. Seltsam und äußerst gut“. An diesem Abend bringt er alles mit, was er zu bieten hat: Seine CDs, Pop­kulur, brachiale Pointen und Lust auf wilde Tänze. Kito, Alte Hafenstr. 30, Vegesack, 20 Uhr.