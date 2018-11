In der Unteren Rathaushalle zeigen Goldschmiede an diesem Wochenende ihr Können. Im vergangenen Jahr war Gundula Sonnenschein von der Goldschmiede Sonnenschein & Krützkamp dabei. (Christina Kuhaupt)

"Nordlys" bringt Wein

In Bremerhaven legt ein ganz besonderes Schiff an: die „Nordlys“. 1873 gebaut, ist sie eines der ältesten Frachtsegelschiffe der Welt. Damit transportiert die „Nordlys“ ihre Güter komplett emissionsfrei über die Weltmeere. An diesem Sonntag hat das Schiff portugiesische Weine und Olivenöl geladen, die ab mittags in der Gläsernen Werft probiert werden können.

Musik für die ganze Familie

Für Yoel Gamzou, Generalmusikdirektor des Theater Bremen, sind Familienkonzerte eine Herzensangelegenheit. Um 10 und 11.30 Uhr dirigiert er bei dem neuen Format E.W. Korngolds „Viel Lärm um Nichts“ auf der großen Bühne.

Viel Glanz im Rathaus

Die Untere Rathaushalle steht an diesem Sonntag im Zeichen von „Gold am Fluss“. Vor allem junge Goldschmiede zeigen dort ihre Arbeiten.