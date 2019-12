Sarkastisch statt besinnlich: Hans Scheibner rezitiert sein Weihnachtsprogramm auf dem Theaterschiff. (Hans Scheibner)

Arbeitslose, Erzieher, China

Auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr beackern die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft noch einmal ein weites Feld: von der Reform des Arbeitslosengeldes über die Ausbildung von Erzieher(inne)n und die Entkriminalisierung des Containerns bis hin zur Lage der Uiguren in China.

Lichter zum Chanukka-Fest

Die Jüdische Gemeinde ist am Abend Gastgeberin für Senat und Bürgerschaft: Um 18.30 Uhr werden in der Synagoge in Schwachhausen die Lichter zum Chanukka-Fest, quasi dem jüdischen Weihnachten, feierlich entzündet.

Die Kellys kommen

Die musikalische irische Großfamilie rockt ab 19.30 Uhr die ÖVB-Arena und blickt dabei 25 Jahre zurück: Die Tournee steht ganz im Zeichen ihres ersten Erfolgsalbums „Over The Hump“, das mehr als 3,5 Millionen Käufer fand.

Weihnachtswahnsinn auf dem Theaterschiff

„Oh, du schöner Weihnachtswahnsinn“ lautet der Titel eines Programms des Kabarettisten Hans Scheibner, der damit erstmals auf dem Theaterschiff Bremen an der Tiefer auftritt. Dabei kommt er nicht mehr mit der Geschichte von der gekränkten Oma, sondern von nun an will er der Weihnachtsirrenarzt sein, der alle vom Weihnachtsvirus befallenen Zeitgenossen von ihrem Halleluja heilt. Er hört Herzen und Hirne auf die typischen Stille-Nacht- und Schneeflöckchen-Symptome ab und bringt der eingelullten Menschheit wieder bei, was Lieder wie „Ihr Kinderlein kommet“ in Wirklichkeit bedeuten. Weihnachten wird endlich entrümpelt – auf Scheibners Weise. Karten zum Preis von 26 Euro gibt es unter der Rufnummer 7 90 86 00. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr auf dem Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4.