Dirk von Lowtzow, Mastermind der Band Tocotronic, gastiert im Schlachthof. (Lars Fischer)

Deputierte kommen zusammen

Die Deputation für Sport tagt ab 16 Uhr im Fruchthof. Themen sind unter anderem die Sportförderung, das Horner Bad und die Bädertarife.

Start der Weihnachtsmessen

Am Wochenende gibt es in den Messehallen einen Vorgeschmack auf die Weihnachtssaison: Dann werden die „Christmas and More“ und der „Bottle Market“ veranstaltet. Das Programm wird bereits am Dienstag vorgestellt.

Krebskongress tagt zum 16. Mal

Der Bremer Krebskongress beginnt an diesem Dienstag im Dorint-City-Hotel Bremen. Unter anderem gibt es dort Kurzvorträge, in denen Fälle aus Bremer Praxen und Kliniken vorgestellt werden. Weitere Themen sind Palliativmedizin, systemische oder lokale Therapien der Erkrankungen.

Tipp des Tages: Humorvoller Rückblick von Rocksänger Dirk von Lowtzow

Der Sänger und Songschreiber der Hamburger Rockband Tocotronic Dirk von Lowtzow liest aus seinem Buch „Aus dem Dachsbau“. Angekündigt ist eine poetische, schräge und humorvolle Enzyklopädie, in der er sein Leben, die Kunst, die ihn beschäftigt und die Welt, die ihn umgibt, durchmisst. Von Abba bis Mohammed, von Dachs bis Operettenbär, von Hysterie bis Riten und mehr: Dirk von Lowtzow erzählt von Kindheit und Jugend, von Aufruhr und Angst, vom Tod des engsten Kindheitsfreundes, vom sehnsüchtigen Umherschweifen und seiner Sozialisation durch Popmusik, Comics und Filme. Seine Akustikgitarre hat Dirk von Lowtzow mit im Gepäck, um die Lesung mit Tocotronic-Songs aus 25 Jahren Bandgeschichte zu verweben.

Dienstag, 12. November, um 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstraße 51