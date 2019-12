Philosophisches zwischen Wäschestücken und Schleudergang - das neue Stück ddes Blaumeier-Ateliers. (Marianne Menke)

Demo beim Finanzsenator

Ab 12 Uhr rufen rufen diverse Gewerkschaften die bremischen Beamtinnen und Beamten zu einer aktiven Mittagspause auf vor dem Sitz des neuen Finanzsenators Dietmar Strehl auf: Hauptforderung ist die Rückkehr zum Weihnachtsgeld für alle.

„Seute Deern“ und Co.

In Bremerhaven tagt der Stiftungsrat des Schifffahrtsmuseums: Es geht um einen Nachbau der „Seute Deern“ und die Zukunft des Museumshafens.

Zeitkapsel im Neubau

Eigentlich steht vom Neubau der Oberschule an der Hermannsburg in Huchting schon einiges – trotzdem wollen die Schüler wie bei einer Grundsteinlegung eine Zeitkapsel in das Gebäude einbringen. Bei der Zeremonie ist Ex-Bürgermeister Carsten Sieling dabei.

Philosophen zwischen Waschmaschinen

Nach der erfolgreichen Premiere im September verwandelt sich die Bühne des ­Blaumeier-Ateliers an diesem Freitag sowie am Sonnabend und Sonntag erneut in einen Waschsalon, in dem die Kunden nur eines im Sinn haben: das Phänomen Zeit in den Griff bekommen. Zwischen Waschmaschinen und Wäschekörben folgen Philosophen ihren Gedankenspielen in „30°60°90° – Blaumeiers theatrale Betrachtung der Zeit“. In den Tiefen verblichener Erinnerungen fischen zwei Alte und stellen zwischen Socken und Bettlaken fest, dass alles fließt. Unerschrockene Weltenretter suchen nach einem Weg, dem Lauf der Zeit in eine bedrohte Zukunft Einhalt zu gebieten. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro gibt unter Telefon 835 06 66 oder 36 36 36. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr im ­Blaumeier-Atelier, Travemünder Straße 7 a.