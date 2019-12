"Nachts in Bremen", eine Show im Ratskeller mit Alica Boll und Philip Lüsebrink. (Andrea Fiedler)

Werder muss in Bayern ran

Die Wettquoten dürften eindeutig sein, dabei hatte auch der Deutsche Rekordmeister in dieser Saison keinen guten Lauf. Werder muss tapfer bleiben: Ohne Philipp Bargfrede, aber wieder mit Leonardo Bittencourt tritt man in der Münchener Allianz-Arena an.

Demo gegen Einmarsch

Mit einer 1000 Meter langen Menschenkette demonstrieren kurdische Gruppen und andere Organisationen gegen den Einmarsch türkischer Truppen in den Norden Syriens. Die Aktion beginnt um 14 Uhr am Hauptbahnhof; die Kette soll bis zum Domshof reichen.

Bigband im Sendesaal

„Nicht nur Weihnachtliches“ wird das Roy Frank Orchestra im Sendesaal zu Gehör bringen: Die 16 Musiker der jungen Hamburger Bigband werden Hits aus Film und Fernsehen von „Mission Impossible“ bis „Raumpatrouille Orion“ präsentieren. Auch amerikanische Christmas-Songs sind im Programm.

Bremer Geschichten und ein Vier-Gänge-Menü

Eine musikalische Zeitreise als Dinner-Musical unter dem Titel „Nachts in Bremen“ präsentiert der Ratskeller. Es singen und spielen Frank und Andrea Fiedler sowie Philip Lüsebrink. Sie erzählen von Ereignissen, die Bremen und seine Bürger bewegten und bewegen: von großer Liebe, Freundschaft, menschlichen Abgründen und typisch Bremischem. Es geht um Gesche Gottfried und um die Zeit der französischen Besatzung. Wilhelm Hauff und seine Liebe zu einer schönen Bürgerstochter sind genauso Thema wie Werder Bremen. Die Geschichten von Andrea Fiedler wurden vertont mit neuen Melodien und Texten von Frank Fiedler und Erich Sellheim. Dazu gibt es ein Kerzenlichtdinner mit einem Vier-Gänge-Menü. Karten unter Telefon 32 16 76. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Bremer Ratskeller.