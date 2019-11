Das Amaryllis Quartett spielt im Sendesaal auf. (Tobias Wirth)

Debatte über Brandanschläge

Auf Antrag der FDP-Fraktion gibt es in der Bremischen Bürgerschaft eine Aktuelle Stunde zu diversen Brandanschlägen auf Unternehmen der Immobilienwirtschaft.

Ein Platz für die Kleinen

Zum 30. Jahrestag der UN-Kinderschutzkonvention setzt Bremen ein Zeichen: Am Eingang zum Bürgerpark an der Hollerallee wird der Platz der Kinderrechte eröffnet – ein kleines Leuchtturmprojekt...

Mit Queue und Kugel

Im Weserpark steigt das Chinese Pool Billard Turnier: Profispieler aus aller Welt spielen um ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro sowie um die Qualifikation für die Endrunde der „Chinese World Pool Series“ in China. Gespielt wird an zwölf Tischen, die Spiele werden live im Internet übertragen.

Amaryllis Quartett spielt seine Lieblingswerke

Das Amaryllis Quartett feiert: 15 Jahre spielen Gustav Frielinghaus und Lena und Yves Sandoz zusammen Streichquartett. Tomoko Akasaka ist die Vierte im Bunde. Aus diesem Anlass hat das Amaryllis Quartett ein kontrastreiches Streichquartett-Programm im Sendesaal angekündigt. Mit Werken von Franz Schubert und Béla Bartók trat das Amaryllis Quartett zum ersten Mal in der Laeiszhalle Hamburg auf und produzierte seine erste CD. Von Schubert erklingt das Streichquartett Es-Dur, von Bartók das Streichquartett Nr. 3. Ebenfalls sehr lange begleitet hat Beethovens cis-Moll Quartett das Ensemble. Die großen Wettbewerbsgewinne 2011 in Italien und Melbourne sind mit diesem Werk verbunden. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45.