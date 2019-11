Die Soul-Pop-Diva Lisa Stansfield kommt ins Metropol-Theater. (Christina Kuhaupt)

Vorgezogene Bilanz

Eigentlich ist die neue Landesregierung erst am Sonnabend 100 Tage im Amt, aber mit einer ersten Bilanz haben es alle einig: Erst geht die CDU als Oppositionsführerin vor die Presse, dann folgen die Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Maike Schaefer (Grüne).

Von Schwarzfahren bis Syrien

Die Bürgerschaft beackert ein breites Themenfeld: So geht es darum, das Fahren ohne Fahrschein zu entkriminalisieren – und um eine Haltung zum türkischen Einmarsch in Nordsyrien.

Mord mit dem Buschmesser?

Vor dem Landgericht beginnt um 12 Uhr der Prozess gegen einen Mann, der im Juni seine Lebensgefährtin mit einem Buschmesser getötet haben soll.

Soul-Weltstar Lisa Stansfield kommt

Die britische Soul-Pop-Lady Lisa Stansfield feiert mit einer Konzert-Tour den 30. Geburtstag ihres Solo-Debüts „Affection“. Das Album wurde fünf Millionen Mal verkauft und legte den Grundstein für ihre Weltkarriere. Es enthält die Hits „All around the world“ und „This is the right time“. Neben solchen Songs gibt es Lieder aus den folgenden sieben Alben. Stansfield kommt mit ihrer neunköpfigen Band nach Bremen. Pop, Jazz, Dance, Motown und Northern Soul verschmelzen, getragen von der facettenreichen Stimme Stansfields, zu funky groovenden Disco-Tracks, wohl temperierten Soul-Pop-Balladen sowie entspannten Easy-Listening-Songs, heißt es in der Ankündigung. Die Show beginnt um 20 Uhr im Metropol Theater, Richtweg 7.