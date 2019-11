Stand-Up-Comedian Kerim Pamuk kokettiert gern mit Klischees. (Christian Pfeiff)

Behindertenparlament tagt

Im Rathaus tagt das 25. Bremer Behindertenparlament. Es geht um inklusive Bildung, Recht auf Arbeit, das Menschenrecht auf Wohnung und barrierefreie Mobilität. Die Veranstaltung ist ausgebucht.

Auktion der Sparkasse

In der Sparkasse am Brill warten mehr als 1000 Kunstobjekte auf neue Besitzer. Die „Ohne-Limit-Auktion“ in der historischen Kundenhalle beginnt um 16 Uhr, Die „Gut für Bremen“-Stiftung profitiert von den Erlösen.

Tanz in der Arena

Die TV-Lieblinge um Massimo Sinató, Marta Arndt und Robert Beitsch aus der RTL-Serie „Let’s Dance“ lassen in der ÖVB-Arena die Beine fliegen. Die Show beginnt um 20 Uhr.

Erleuchtet: Kabarettist Kerim Pamuk

Der Schriftsteller und Kabarettist Kerim Pamuk zieht in seinem aktuellen Programm "Erleuchtet & verstrahlt" persönlich, politisch und panisch Bilanz. Er bewegt sich dabei im Spannungsfeld von Weltuntergangspropheten und "Alles super, weiter so"-Mentalität. Große und kleine Themen werden erörtet - und wie Menschen wurden, was sie nie sein wollten. Der Wahl-Hamburger mit türkischen Wurzeln tourt mittlerweile mit seinem dritten Solo-Kabarett-Programm durchs Land. Der Eintritt kostet 14, ermäßigt 10 Euro. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70 b.