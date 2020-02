Der Dirigent Thomas Hengelbrock interpretiert zusammen mit den Balthasar-Neumann-Ensembles Beethoven. (Bodo Marks/dpa)

Sparkasse stellt Zahlen vor

Ein letztes Mal vor dem Umzug lädt die Sparkasse zu ihrer Jahrespressekonferenz in ihren Hauptsitz am Brill ein. Der Vorstand des Geldinstituts stellt dann die Geschäftszahlen für 2019 vor.

Sorgen und Nöte von Eltern

Vertreter der Zentralen Elternvertretung diskutieren mit betroffenen Eltern darüber, welchen Sorgen und Nöten diese sich aktuell in Bezug auf die Betreuung ihrer Kinder ausgesetzt fühlen. Los geht es im Quartiers-Bildungszentrum Morgenland um 20 Uhr.

Missa in C-Dur in der Glocke

Der Dirigent Thomas Hengelbrock und die Balthasar-Neumann-Ensembles widmen sich ab 20 Uhr in der Glocke Beethovens Missa in C-Dur. Diese sei – zu Unrecht – hinter die Missa Solemnis zurückgedrängt worden, heißt es in der Ankündigung. Der Messe stellen die Musiker die sechste Sinfonie an die Seite.

Tipp des Tages: Ein Kind außer Rand und Band

Das Kino City 46 zeigt den deutschen Film „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt mit Helena Zengel und Albrecht Schuch in den Hauptrollen. Die neunjährige Benni ist der Inbegriff des Wortes Systemsprenger. So werden Kinder genannt, die alle möglichen Kinder- und Jugendhilfeinstitutionen durchlaufen. Benni hat extreme Anfälle von Aggression und Zerstörungswut, sie widersetzt sich jeder Regel und wird fortwährend weitergereicht. Doch eigentlich sehnt sie sich nur danach, wieder bei ihrer Familie und ihren Geschwistern leben zu dürfen. Bennis Mutter Bianca sieht sich allerdings völlig überfordert angesichts des Gewaltpotenzials ihrer Tochter. Der Film wurde unter anderem auf der Berlinale 2019 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Dienstag, 11. Februar, um 18 Uhr im City 46, Birkenstraße 1