Die Bremische Evangelische Kirche betreut in ihren Einrichtungen mehr als 4000 Kinder. (Monika Skolimowska/zb/dpa)

Start ins neue Kita-Jahr

Mit gut 4600 Kita-Plätzen und 1400 Mitarbeitern ist die Bremische Evangelische Kirche der größte freie Träger in der Hansestadt. Bei einem Gespräch informieren Vertreter der Kirche über Themen wie den Fachkräftemangel, Investitionen und das Platzangebot in ihren Einrichtungen.

Rot-grün-rote Unterschrift

Die Parteien- und Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und Linken unterzeichnen ihre Koalitionsvereinbarung für die kommenden vier Jahre.

Prozess gegen falsche Polizisten

In Saal 2018 des Landgerichts steht der nächste Verhandlungstag im Prozess gegen vier Männer an, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben sollen. Laut Ankündigung werden sich die Mitangeklagten zu Aussagen des Hauptbeschuldigten äußern.

Tipp des Tages: Sieben Fotografen zeigen Bremen und umzu

Die Arbeitnehmerkammer zeigt die Ausstellung „Sieben auf einen Streich“ mit Fotografien von Toma Babovic, Fritz Haase, Christine Henke, Rüdiger Lubricht, Jürgen D. Schmidt, Jochen Stoss und Helmut Wieben. Die Arbeiten der sieben in und um Bremen lebenden Künstler deckt ein breites Spektrum künstlerischer und dokumentarischer Fotografie ab. Da sind Rüdiger Lubrichts atmosphärische Motive des Teufelsmoors, wie die Bushaltestelle (Foto). Jochen Stoss zeigt den Schnoor in der Nachkriegszeit, Helmut Wieben stellt verfremdete Polaroids aus. Zusammengestellt hat die Auswahl der Bremer Fotograf Andreas Bohnhoff. Bis zum 30. August, Arbeitnehmerkammer Bremen, Bürgerstraße 1; montags bis donnerstags von 8 bis 18.30 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr

Kopf des Tages: Beate Jessel

Der Anlass der Reise, die die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz dieser Tage quer durch Deutschland führt, ist ernst: Beate Jessel informiert sich über „Naturschutz im Zeichen des Klimawandels“. Am Dienstag macht sie dafür auch in Bremen Halt und besucht in Niedervieland das Projekt Kommklima, das sich unter anderem mit dem Schutz der typisch bremischen Feuchtwiesen auseinandersetzt. Mit Landschaftsentwicklung hat sich Jessel schon lange vor ihrem Wechsel ins Bundesamt 2007 beschäftigt: Zuletzt war sie etwa Inhaberin des Lehrstuhls für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung an der Technischen Universität München.