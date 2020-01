Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur

Das wird wichtig in Bremen am Dienstag, 14. Januar 2020

Maren Beneke

Ein letztes Mal Sixdays heißt es am Dienstag. Und auch ansonsten ist in Bremen einiges los: Der Senat trifft sich mit Vertretern des Handwerks, am Nachmittag geht es im Rathaus um die konjunkturelle Lage.