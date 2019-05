Die Zahl der Elektro- und Hybdridfahrzeuge nimmt in Deutschland sehr langsam, aber stetig zu. (Patrick Pleul/dpa)

Die Mobilität der Zukunft

Die Mobilität der Zukunft steht im Fokus der zweiten Automobilkonferenz der IG Metall Küste. Dabei diskutieren Markus Keicher, Standortleiter des Bremer Mercedes-Werks, Ingo Steinkrüger, Vorsitzender bei Thyssen-Krupp- System-Engineering, und andere über Chancen und Risiken.

Schleuse wird eingeweiht

Das Justizzentrum am Wall bekommt eine Sicherheitsschleuse, der Justizstaatsrat nimmt sie in Betrieb.

Diskussion über Europa

Wohin steuert Europa? – das ist Leitfrage einer Veranstaltung des HWWI im Flydeck Teerhof. Ab 16.30 Uhr gibt es unter anderem eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wirtschaft und Wohlstand durch Europa: Welche Rolle spielt Europa für seine Regionen“.

Kopf des Tages: Siegrid Ernst

Ihren 90. Geburtstag hat die Bremer Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin Siegrid Ernst am 3. März gefeiert; an diesem Dienstag ehrt der Senat sie mit einem Empfang im Rathaus. Siegrid Ernst wurde in Ludwigshafen geboren und widmet sich engagiert der zeitgenössischen klassischen Musik, hat sich aber auch immer für die Förderung des Nachwuchses stark gemacht. Sie war Mitglied in den Jurys für „Jugend musiziert“ und „Jugend komponiert“. Die Professorin der Hochschule für Künste hat zudem den internationalen Arbeitskreis „Frau und Musik“ mitgegründet.

Tipp des Tages: Ein junger Inder zwischen Illegalität und Freundschaft

Das Institut français Bremen zeigt den Film „Bébé Tigre“ in der französischen Originalfassung. Der Film von Cyprien Vial aus dem Jahr 2014 dreht sich um den 17-jährigen Many (Harmandeep Palminder, 2. v. l.), der von seinen Freunden Babytiger genannt wird. Er ist seit zwei Jahren in Frankreich und lebt nicht anders als seine Freunde. Aber Manys Eltern sind immer noch in Indien und verlangen das Geld zurück, das sie für seine Ausreise bezahlt haben. Als er deswegen einen illegalen Job annimmt, kommt er in einen Gewissenskonflikt zwischen seiner Freundin, seinen Freunden und Pflegeeltern und der heimlichen Arbeit. Aber nicht nur das: Er gerät selbst in Gefahr. Weitere Darsteller sind Vikram Sharma, Elisabeth Lando und Bilal Baggad. Dienstag, 14. Mai, um 19 Uhr im Institut français Bremen, Contrescarpe 19