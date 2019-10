Das wird wichtig in Bremen am Dienstag, 22. Oktober 2019

Zur Freimarktseröffnung schwebte Miss Freimarkt 2019, Frederieke Karpinski, durch die Königsalm, am Dienstag feiern hier Bremens Amateursportler. (Christina Kuhaupt)

Programm für ein Festmahl

Die Benefizaktion „Dein Festmahl – ein Abend für bedürftige Menschen“ wird Mitte Dezember wieder gut 800 Besucher zu einem Weihnachtsessen in der ÖVB-Arena zusammenbringen. Am Dienstag stellen unter anderem Schlagersängerin Claudia Jung und Mario Roggow, Projektleiter ÖVB-Arena, das Programm vor.

Buch über das Leid im Bunker

Jens Genehr stellt ab 18 Uhr sein Graphic Novel über den Bunker Valentin im Besucherzentrum vor.

Feiern auf dem Freimarkt

Der WESER-KURIER veranstaltet am Abend seinen traditionellen Freimarkts-Empfang in der Hansekogge. Parallel gibt es mit der Night of Champions ein neues Format, bei dem Meistermannschaften des Amateursports und ihre Fans in der Königsalm feiern.

Tipp des Tages: Die Baukunst des spanischen Volkes

Über „Kunst in Spanien: Volksarchitektur in Spanien“ spricht Elisa Catalá aus Spanien im Instituto Cervantes Bremen. In diesem Vortrag geht es um die weißen Dörfer, aber auch die schwarzen oder roten Dörfer in Spanien. Catalá stellt Bauernhöfe, Patios, Kornspeicher und weitere traditionelle Architekturformen ihrer Heimat vor.

Es sind Häuser und Gebäude, die typisch für Spanien sind, und deren Form nicht von Architekten geprägt, sondern die aus dem Volk heraus entstanden ist. Elisa Catalá ist Übersetzerin, Studienreiseleiterin und Spanisch-Lehrerin. Sie hält ihren Bildvortrag in deutscher Sprache. Mit ihrem Vortrag endet die Reihe „Kunst in Spanien“ des Instituto Cervantes. Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Instituto Cervantes, Schwachhauser Ring 124