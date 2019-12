In der Innenstadt haben die Geschäfte an diesem Dienstag noch einmal geöffnet. (Frank Thomas Koch)

Endspurt für Geschenke

Wer noch Geschenke für Heiligabend benötigt, hat dazu an diesem Dienstag die allerletzte Chance: Viele Geschäfte in der City haben bis zum frühen Nachmittag geöffnet.

Heiligabend in Gemeinschaft

Den Heiligen Abend muss niemand allein verbringen. Viele Kirchen und soziale Einrichtungen bieten Anlaufstellen an. In der Ganztagsschule Andernacher Straße in Tenever gibt es ab 16 Uhr beispielsweise ein kostenfreies Weihnachtsessen, im Konsul-Hackfeld-Haus feiern der Christliche Verein Junger Menschen und die St. Michaelis-St. Stephani-Gemeinde ab 19 Uhr die „Offene Nacht – Gemeinsam statt einsam“.

Mehr zum Thema Weihnachten 2019 So feiern die Bremer das Fest Der WESER-KURIER hat die Bremer gefragt, wie sie Weihnachten feiern. Auch die Weihnachtsmärkte ... mehr »

Tipp des Tages: Christmas Jazz Special mit Ed Kröger

Das Ed Kröger Quintett präsentiert wie gewohnt an zwei Orten sein Christmas Jazz Special. Im Bürgerhaus begrüßt der bekannte Bremer Posaunist Ed Kröger (Foto) Sängerin Romy Camerun. Im Wiener Hof Café spielt das Ed Kröger Quintett feat. Ignaz Dinné. Bei allen Konzerten dabei sind Ignaz Dinné am Saxofon, Matthias Bätzel am Klavier, Lars Gühlcke am Kontrabass und Michael Keul am Schlagzeug. Auf dem Programm stehen Blues, Balladen und Standards aus dem American Songbook.

26. und 27. Dezember um 20 Uhr im Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70b; 28. Dezember um 21 Uhr im Wiener Hof Café, Weberstraße 25