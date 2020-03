Die Deichkinder sind am Dienstag mit ihrem Programm in der Stadt. (Axel Heimken/dpa)

Wünsche für öffentlichen Dienst

Die Verdi-Personalräte wollen ab 11 Uhr zu einem Frühstück auf dem Marktplatz zusammenkommen. Damit wollen sie dem Senat, der im Rathaus tagt, ihre Wünsche für einen attraktiven öffentlichen Dienst „auftischen“.

Impulse für den Wohnungsbau

In einer Senatspressekonferenz informieren Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Bausenatorin Maike Schaefer über eine Neupositionierung in der Wohnungspolitik.

Solidarität mit Geflüchteten

SPD, Linke und Grüne in Bremen rufen vor dem Hintergrund der Eskalation der Flüchtlingskrise an der türkischen Grenze dazu auf, dass die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln sofort evakuiert werden. Ihre Forderung wollen die Parteien am Mittag mit einer entsprechenden Kundgebung auf dem Marktplatz untermauern.

Tipp des Tages: Remmidemmi in der ÖVB-Arena

Die Hamburger Hip-Hop- und Electropunk-Formation Deichkind macht bei ihrer Tour „Deichkind Live 2020“ Station in Bremen. Die Veranstalter versprechen Partystimmung und mitreißende Beats. Die Band Deichkind ist bekannt für ihre fantasievollen Bühnenshows. Extrem-Outfits sind auch dieses Mal wieder angekündigt. Außerdem reiten die Musiker mit einem Bierfass durch die Menge. „Kein Bier für Nazis“ ist die Message der Aktion. Bekannt wurde Deichkind mit Liedern wie „Leider geil“, „Arbeit nervt“, „Bück dich hoch“ und „Lass das Licht an“. Das aktuelle Album, im Herbst 2019 erschienen, trägt den Titel „Wer sagt denn das?“ Themen von Deichkind sind Rechtspopulismus, die Spaltung der Gesellschaft, Konsum, autonomes Fahren und mehr. Dienstag, 3. März, um 20 Uhr in der ÖVB-Arena auf der Bürgerweide