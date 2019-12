Mit einem traditionellen Feuerwerk beginnt für viele Bremer der Start ins neue Jahr. (Carmen Jaspersen/dpa)

Abschied vom Jahr 2019

Weltweit und natürlich auch in der Hansestadt wird an diesem Tag das Jahr 2019 verabschiedet. Offiziell ist Feuerwerk in Bremen in der Zeit von 18 Uhr bis 1 Uhr an Neujahr erlaubt. Grundsätzlich verboten ist das Böllern rund um den Marktplatz.

Noch einmal abschlagen

Auf der Golf-Anlage „Rennbahn“ in der Vahr wird an diesem Dienstag das letzte Turnier ausgetragen. Daran nimmt unter anderem Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann teil.

Pariser Leben in Bremen

Im Theater Bremen wird der letzte Abend des Jahres mit einer Gala unter dem Motto „Pariser Leben“ gefeiert. An der Veranstaltung wirken das Musiktheaterensemble, der Chor des Theaters Bremen und die Bremer Philharmoniker mit. Im Anschluss gibt es eine Silvesterparty mit DJs.

Tipp des Tages: Mit Swing und Groove ins neue Jahr

Die Hannover Harmonists kommen mit ihrem Programm „Postkrippal – Was vom Feste übrig blieb" in die St. Martini Kirche in Lesum. Das vielseitige Vokalensemble serviert dem Publikum laut Ankündigugn weihnachtliche Perlen und echte Silvester-Kracher aus der klassischen Musik und der Unterhaltungsmusik.

Mit Swing und Groove und Hits von Udo Jürgens bis Helene Fischer möchten die Hannover Harmonists das alte Jahr zum Leuchten bringen und Lust machen aufs neue Jahr. Die Hannover Harmonists wurden aus den Reihen des Knabenchor Hannover gegründet. Dienstag, 31. Dezember, um 20 Uhr in der Kirche St. Martini Lesum, Hindenburgstraße 30