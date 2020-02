Nachtaktiv: Sänger Lejo tritt im Tower auf. (Nina Stiller)

Ein System als Pflegefall

Wie sieht die Zukunft der Pflege aus? Pflegeschülerinnen und -schüler stellen ab 14 Uhr im DGB-Haus die „Systemfrage“ und konfrontieren die gesundheitspolitischen Sprecherinnen der Bürgerschaftsfraktionen mit ihren Sorgen.

Mathe oder Sozialkunde?

Beim Neujahrsempfang der Unifreunde ab 18 Uhr im Rathaus gibt es natürlich auch eine Podiumsdiskussion: „Brauchen wir für die weitere Zukunft mehr MINT oder Sozialwissenschaften?“, lautet die akademische Frage.

Urteil im Raubprozess

Ein spektakulärer Prozess geht vor dem Landgericht zu Ende: Das Urteil fällt gegen einen Mann, der 2016 und 2017 zwei hochbetagte Damen brutal beraubt haben soll.

Nachtarbeiter im Musikclub Tower

An seinen ersten Demos arbeitete der Sänger Lejo ein halbes Jahr lang und das ausschließlich nachts. Denn ein Freund von ihm hatte sich gerade ein eigenes Studio gebaut und erlaubte ihm, nachts darin zu arbeiten. Inspiriert zu seinen Liedern wird er dabei von Sängern wie John Mayer, Stevie Wonder oder Frank Ocean. Nach seiner ersten EP „Cleopatra“ und eigener Tour im vergangenen Frühjahr, stellt sich Lejo in diesem Monat erneut auf die Bühnen Deutschlands. Der Sänger konzentriert sich dabei auf deutschsprachige Songs, unter Vertrag ist der 24-Jährige bei Scoop, dem Management von Bosse. Auf seiner neuen Tour spielt Lejo Lieder aus „Cleopatra“ und gibt darüber hinaus einen Einblick in seine neuen Produktionen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Tower Musikclub, Herdentorsteinweg 7.