Lencke Steiner und Hauke Hilz beim Landesparteitag der Liberalen vor zwei Jahren. Die Fraktionschefin und der Landesvorsitzende werden an diesem Dienstag Reden halten. (Christina Kuhaupt)

Landesparteitag der FDP

Die Bremer FDP kommt am Abend in der Strandlust Vegesack zu ihrem Landesparteitag zusammen. Auf der Agenda steht ab 18 Uhr unter anderem die Wahl des Präsidiums.

Kampagne für mehr Sauberkeit

Bürgermeisterin Maike Schaefer (Grüne) und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) stellen die Sauberkeitskampagne „Noch ist nicht alles im Eimer“ rund um den Bahnhof vor.

Gründer werden befragt

In der regionalen, repräsentativen Unternehmerkundenstudie der Commerzbank geht es in diesem Jahr um Gründer. Ziel der Befragung war es, herauszufinden, vor welchen Herausforderungen sie stehen.

Tipp des Tages: Eine Schicksalsnacht in Havanna

Kubanische Kurzfilme von unterschiedlichen Regisseuren zeigt das Kino City 46 in der Originalfassung mit englischen Untertiteln. Zu sehen sind Dokumentarfilme aus einer Schule in San Antonio de los Baños, seit über 30 Jahren ein Bezugspunkt für die Ausbildung von Cineasten aus Lateinamerika. Darunter der Film „El cementerio se alumbra“ (siehe Foto) von Luis Alejandro Yero aus dem Jahr 2018. Es ist eine Geschichte um einen Bahnhof und eine Party in einem Bunker, die in einer Nacht spielt. Eine Funkanlage sendet, dass Havanna und umliegende Städte gefallen sind. Außerdem werden Filme von Rafael Ramírez, Claudia Clameri und Alejandro Pérez gezeigt. Dienstag, 5. November, um 20 Uhr im City 46, Birkenstraße 1