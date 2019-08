Zwar nicht durch die Stadt, dafür aber über das Betriebsgelände der BSAG dürfen die Gewinner einer Verlosung am Dienstag eine Straßenbahn steuern. (Frank Thomas Koch)

Straßenbahn für jedermann

Die Bremer Straßenbahn AG bietet sechs Gewinnern einer Verlosung an, sich im Fahren von Straßenbahnen auszutesten. Auf dem Betriebsgelände können die Gewinnspielteilnehmer – natürlich unter fachkundiger Anleitung – mit den schweren Gefährten herumkurven.

Bremerhaven feiert Afrika

Am 24. und 25. August steht die Seestadt ganz im Zeichen des schwarzen Kontinents: An jenem Wochenende wird das dritte Bremerhavener Afrika-Festival veranstaltet. Das Programm stellen der Kunst- und Kulturverein Storm und Drang, das Kulturbüro und die Trommelgruppe YankadiB am Dienstag vor.

Mahnwache für Opfer

Zum 74. Mal jähren sich in diesem Jahr die Atombombenabwürfe der USA auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Mit einer Mahnwache gedenken das Bremische Friedensforum und weitere Zusammenschlüsse an diesem Dienstagmittag auf dem Marktplatz der Opfer. Die Jahrestage werden traditionell zum Anlass genommen, um vor den Gefahren der militärischen und zivilen Nutzung der Atomenergie zu warnen.

Kopf des Tages: Benjamin Thönes

Mit dem Trainingsauftakt an diesem Dienstag um 19.30 Uhr beginnt für die Huskies, das Herren-Lacrosseteam des ATS Buntentor, auf dem Sportgelände am Kuhhirten die neue Feldsaison. Bremens einzige männliche Lacrossemannschaft um Angreifer Benjamin Thönes peilt den erneuten Titelgewinn in der 2. Bundesliga Nord an. Der 28-Jährige ist nicht nur Spieler, sondern auch Trainer der Huskies, die in der vergangenen Saison noch als Likkedeeler aufliefen.

Tipp des Tages: Rock ’n’ Roll auf Plattdeutsch

„Rock ’n’ Roll un sowat – auf Platt un Hochdüütsch“ verspricht das Konzert mit Lars Köster alias Knipp Gumbo im Hafen Casino. Der Schlagzeuger, Sänger, Gitarrist und Songschreibers präsentiert Rock ’n’ Roll und Artverwandtes zwischen den Paladins, Bad Religion, Buddy Miller und Insterburg & Co. Angekündigt sind eigene Songs und ausgewählte Coverversionen. Lars Köster hat einige Jahre unter anderem bei Die Mimmi’s und Velvetone am Schlagzeug gesessen. Für sein Knipp Gumbo hat Köster das norddeutsche Gericht Knipp mit einem Eintopf aus den Südstaaten kombiniert, stellvertretend für die musikalischen Einflüsse aus dem Süden der USA. Dienstag, 6. August, um 20 Uhr im Hafen Casino, Am Waller Stieg 6