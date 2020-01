Im Zoo am Meer wird am Dienstag alles gezählt, was sich bewegen kann. (Carmen Jaspersen/dpa)

Der Präsident lädt ein

Nach dem Bürgermeister lädt am Dienstag nun auch der Präsident der Bremischen Bürgerschaft zum Neujahrsempfang. Weil in der Heimstatt von Frank Imhoff, seinen Mitarbeitern und den Bürgerschaftsabgeordneten derzeit fleißig gebaut wird, wird der Empfang in diesem Jahr ausnahmsweise in der Glocke veranstaltet.

Es wird gezählt

Im Zoo am Meer steht die jährliche Inventur an: Wie viele Pinguine leben dort, wie schwer sind die Eisbären und wie lang sind die Seehunde? Diese und viele andere Fragen sollen von den Mitarbeitern beantwortet werden.

Zwei Prozesse am Landgericht

Am Landgericht werden zwei Prozesse fortgesetzt. Im ersten wirft die Staatsanwaltschaft den fünf Angeklagten vor, mehrere Autos – vor allem der Marke BMW – geknackt zu haben. Im zweiten Prozess stehen die Plädoyers an. Der Angeklagte in diesem Fall soll eine 92-Jährige überfallen haben.

Tipp des Tages: Die Frauen in Hans Saebens Fotografien

Eine dialogische Führung durch die Sonderausstellung „Hans Saebens. Bilder für Bremen (1930-1969)“ mit Anka Bolduan und Katrin Rickerts veranstaltet das Focke-Museum. Im Mittelpunkt der Führung stehen die Frauen in Saebens’ Fotografien. Wie hat Hans Saebens Frauen fotografiert? Und welche Rolle spielen sie in seinen Fotos? Diesen Fragen gehen Bolduan und Rickerts nach. Hans Saebens prägte mit seinen Fotos den Blick auf Bremen. In den 30er- bis 60er-Jahren war er (1895-1969) einer der bedeutendsten Fotografen Bremens. Im Auftrag des Stadtmarketings, des Handels und der Gastronomie porträtierte er seine Geburtsstadt. In der Sonderausstellung sind neben bekannten auch erstmals veröffentlichte Stadt- und Hafenbilder von Saebens zu sehen. Dienstag, 7. Januar, um 19 Uhr im Focke-Museum, Schwachhauser Heerstraße 240