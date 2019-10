Das Fraunhofer Institut für Windenergie Systeme betreibt mit dem Dynalab in Bremerhaven einen großen Prüfstand für Offshore-Gondeln. (Iwes/Martina Buchholz Foto Design)

Fraunhofer feiert Geburtstag

Das Fraunhofer Institut für Windenergie Systeme (IWES) feiert sein zehnjähriges Bestehen im Atlantik Hotel Sail City in Bremerhaven.

German Open in Halle 4

Die German Open im Tischtennis starten in der Halle 4. Das sogenannte Platinum-Event auf der World Tour geht bis zum 13. Oktober.

Virtuelles im Auswandererhaus

Das Auswandererhaus Bremerhaven hat in einer wissenschaftliche Studie den Einsatz von Virtual Reality in Museen erforscht. Die Ergebnisse werden um 11 Uhr präsentiert.

Tipp des Tages: Skandinavischer Folk mischt Barockmusik auf

Das englisch-schwedisch-norwegische Lodestar-Trio gibt ein Konzert im Sendesaal Bremen. Das Lodestar-Trio ist eine Kooperation von Erik Rydvall und Olav Mjelva, zwei Stars der skandinavischen Folkszene, mit dem klassischen britischen Geiger Max Baillie. Im Trio bringen sie nun einen Geist von Groove und Improvisation in die Barockmusik, indem sie Bach und andere Barock-Komponisten verbinden mit der Folkwelt, in der die schwedische Nyckel­harpa und die norwegische Hardanger-­Fiddle auf die klassische Violine treffen. Sein Debüt hatte das Lodestar-Trio 2018 in London. Es war bereits live in der BBC und im norwegischen Radio zu hören. Dienstag, 8. Oktober, um 20 Uhr im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45