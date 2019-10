Der Feuerwehr Bremen bekommt an diesem Donnerstag neuen "Nachwuchs". Im Rathaus steht deren Vereidigung an. Sie werden in Zukunft im Einsatz sein wie hier bei einem Brand in einem Kino im September. (Frank Thomas Koch)

Feuerwehrleute vereidigt

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und der Leitende Branddirektor Karl-Heinz Knorr vereidigen am Mittag im Kaminsaal des Rathauses den beruflichen Nachwuchs. Teil der Feuerwehr Bremen sind ab dann 17 neue Brandmeister-Anwärter, ein Oberbrandinspektor-Anwärter und fünf zuversetzte Beamte aus verschiedenen Bereichen.

AfD kündigt Entscheidung an

Der AfD-Bundesvorstand will darüber befinden, wie er mit den Bürgerschaftsabgeordneten Frank Magnitz und Thomas Jürgewitz umgeht. In den vergangenen Wochen ist diese Entscheidung immer wieder angekündigt und dann doch wieder vertagt worden.

Klimaaktionen auch in Bremen?

Bislang liefen die Aktionstage von Extinction Rebellion vor allem in Berlin. Am Abend gibt es ab 18 Uhr eine Infoveranstaltung der Ortsgruppe im Bürgerzentrum Neue Vahr.

Tipp des Tages: „Let’s Talk Music“

In der Reihe „Let’s Talk Music“ mit der Bremer Pianistin Claudia Janet Birkholz, ist der Musikwissenschaftler Professor Christoph Louven von der Uni Osnabrück zu Gast. Birkholz wird sich mit ihm unter dem Titel „Das Lauern des Säbelzahntigers“ über die Ängste vor Neuer Musik unterhalten. Wie kommt es, dass Musik genossen werden kann, obwohl sie eigentlich nur eine Ansammlung von Klängen und Geräuschen ist? Der Mensch erkennt hingegen Instrumente, Strukturen, Phrasen und Motive. Das Gehirn greift auf Hörerfahrungen zurück, vergleicht Tonalität, Liedformen oder Harmonien. Und es bedient Erwartungen. Was aber passiert, wenn Erwartungen nicht bedient werden, wie in der Neuen Musik? Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr in der Weserburg, Teerhof 20