Zahlen für Stadt und Land

Bettina Sokol, Präsidentin des Landesrechnungshofs Bremen, stellt am Morgen den „Jahresbericht 2020 Land und Stadt Bremen“ vor.

Wie wird Bremen klimaneutral?

Bei einem ganztägigen Symposium geht es am Donnerstag um die „Klimaneutrale Stadt – Perspektiven für Bremens Stadtentwicklung“. Ausrichter sind die Hochschule, die Klimaschutzagentur Energiekonsens, die Architektenkammer und der Bund Deutscher Architekten im Lande Bremen.

Neues Programm im GOP

Im GOP steht die neue Show „Humorzone – Klimafreundlich, Artgerecht und einfach umwerfend!“ in den Startlöchern. Am Donnerstag gibt es erste Einblicke in das neue Programm, in dem Akrobatik auf Slapstick und Satire treffen soll. Durch die Show führt Chantall.

Tipp des Tages: Solo-Klavier im Sendesaal

Elliot Galvin (Jahrgang 1991) ist ein überaus begabter Komponist, Pianist und einer der aufstrebenden Stars der britischen improvisierten Musik. Gesegnet mit einer außergewöhnlichen Vorstellungskraft, versteht er es, verschiedenste musikalische Einflüsse zu sammeln und mit verschiedenen elektronischen Hilfsmitteln und Spielzeugen nach seiner ganz eigenen Vision zu formen. Als Mitglied der Band Dinosaur war er unter anderem für den renommierten Mercury Prize nominiert. Sowohl mit Dinosaur als auch mit seinem eigenen Trio und auch solo war er bereits bei der Bremer Jazzahead eingeladen. Galvin hat die komplette Jazztradition verinnerlicht. Inspirieren lässt er sich aber schon lange nicht nur vom Jazz, sondern auch von moderner Klassik, Pop und Hip-Hop. Im Sendesaal widmet er sich der Königsdisziplin des Jazz: dem Solo-Klavier. Donnerstag, 12. März, um 20 Uhr im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45.