Das Musical "Bodyguard" ist im Bremer Metropol Theater zu Gast. (Hans-Joerg Haas)

Tor und Bahn

Ab 15 Uhr tagt die Verkehrsdeputation. Themen sind unter anderen die Verkehrssituation am Hansator in der Überseestadt und der weitere Ausbau der Straßenbahnlinien 1 und 8.

Teilhabe für Benachteiligte

Auch die Sozialdeputation tagt ab 16 Uhr im Breitenweg. Man befasst sich mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, das benachteiligten Familien zugute kommen soll. Allerdings fehlen der Sozialbehörde wohl immer noch 30 Stellen dafür.

Frühreifer Frühling

Die Jungen Akteure führen im Kleinen Haus des Theaters am Goetheplatz Frank Wedekinds Pubertätsklassiker „Frühlingserwachen“ auf. Es geht, ganz zeitlos, um geheimste Träume und größte Ängste junger Menschen.

Musical um einen Star und seinen Bodyguard

Das Musical „The Bodyguard“ von Alexander Dinelaris nach dem Film „Bodyguard“ geht in seiner deutschsprachigen Fassung auf Tournee und macht Station in Bremen. Die Geschichte zwischen der exzentrischen Soul-Diva Rachel Marron (Aisata Blackman) und ihrem Bodyguard Frank Farmer (Jo Weil), der sie vor einem Stalker schützen soll, ist laut Ankündigung mit herausragenden Songs, einem spektakulären Bühnenbild und einem fantastischen Ensemble inszeniert. „Bodyguard – Das Musical“ verspricht einen romantischen Abend mit den Nummern des Grammy-prämierten Soundtracks sowie weiteren Hits wie „I wanna dance with somebody“, „I’m every woman“ oder „All the man that I need“. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr im Metropol-Theater, Richtweg 7.