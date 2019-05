Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will am Donnerstag ein Zwischenfazit zur Sicherheit am Hauptbahnhof ziehen. (Frank Thomas Koch)

Zwischenbilanz am Bahnhof

Seit gut einem halben Jahr läuft das „Sicherheitsprogramm Bremer Hauptbahnhof“. Diesen Donnerstag zieht Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) eine erste Zwischenbilanz.

Speeddating mit Schülern

Veranstaltungen mit Bremer Politikern gibt es vor der Bürgerschaftswahl zuhauf. Für diesen Donnerstag aber ist ein besonderes Aufeinandertreffen geplant: Beim Speeddating stellen sich die Spitzenkandidaten Schülern.

Zwei Deputationen tagen

Auch die Bau- und die Sozialdeputationen kommen vor der Wahl noch einmal zusammen. In der Baudeputation geht es unter anderem um die Entwicklung der Radverkehrszahlen, in der Sozialdeputation um den Mordversuch in einem Pflegeheim.

Kopf des Tages: Eckart Runge

Der Cellist Eckart Runge ist Gründungsmitglied des Artemis Quartetts, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Am Dienstag tritt er gemeinsam mit dem Quartett beim 7. Philharmonischen Kammerkonzert in der Bremer Glocke auf – es wird eines seiner letzten Konzerte in dieser Formation sein. Seine Nachfolgerin heißt Harriet Krijgh.

Tipp des Tages: Zaubereien mit Alexander Straub

Alexander bekommt mit elf Jahren einen Zauberkasten von seinen Eltern geschenkt – damit treffen sie den Nagel auf den Kopf. Heute ist Alexander Straub ein Illusionist, der neue Maßstäbe in der Welt der Zauberkunst setzt. Seine Videos im Internet wurden über 30 Millionen Mal angeklickt. In TV-Sendungen konnte er mit seinen einzigartigen Fingerfertigkeiten begeistern.

In Las Vegas zaubert er mit David Copperfield und schnappt sich als erster Zauberkünstler den Weltmeistertitel der darstellenden Künste im Bereich Varieté. Donnerstag, 2. Mai, 19 Uhr, Kulturzentrum Schlachthof, Kesselhalle