Die Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, am Rande der Kabinettssitzung von Mittwoch im Gespräch mit Gesundheitsminister Jens Spahn. Er gilt als möglicher Nachfolger Kramp-Karrenbauers als Parteichef der Christdemokraten. Am Donnerstag ist er in Bremen zu Gast. (Michael Kappeler/dpa)

Empfang mit Jens Spahn

Für den CDU-Neujahrsempfang im Dorint-City Hotel hat sich prominenter Besuch angekündigt: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird am Abend die Gastrede halten. Spahn ist derzeit in aller Munde, gilt er doch als ein möglicher Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzender der Bundes-CDU.

Staatsgerichtshof entscheidet

Ist das Volksbegehren, das mehr Pflegepersonal an Bremer Krankenhäusern fordert, zulässig oder nicht? Diese Frage wird an diesem Donnerstag vom Staatsgerichtshof entschieden. Am Vormittag wird das Urteil im Streit zwischen den Vertretern des Senats und des Volksbegehrens erwartet.

Premiere im Kleinen Haus

Am Abend feiert mit „Nana kriegt keine Pocken“ eine Koproduktion der Pariser Performergruppe „La Fleur“, des Theaters Bremen und weiterer französischer Organisationen Premiere im Kleinen Haus.

Tipp des Tages: Warum hat es nicht geklappt mit uns?

Zwölf Jahre, nachdem ihre gemeinsame Liebesgeschichte mit wildem Geknutsche beim Abiball begann, laufen sich Jana und Janis mit Anfang 30 buchstäblich wieder in die Arme. Sie, ehrgeizige Tochter aus gutem Hause, ist zwar als Schauspielerin in Hollywood grandios gescheitert, versucht sich dafür jetzt als pseudovegane „Healthyliving“-Influencerin – und ist gerade frisch zurück in Deutschland.

Er, ein Hamburger Jung mit griechischen Wurzeln, führt nach dem Tod seines Vaters das Familienrestaurant weiter und hat die eigenen Musikerambitionen an den Nagel gehängt. Hinter Jana und Janis liegt eine chaotische On-Off-Beziehung – bis zur letzten Trennung vor fünf Jahren. Nun stehen sie voreinander und da ist nach wie vor dieses vertraute Kribbeln und die große Frage, warum es nicht geklappt hat mit ihnen.

Premiere am Donnerstag, 20. Februar, um 20 Uhr auf dem Theaterschiff Bremen, Kleiner Saal, Tiefer 104/Anleger 4.