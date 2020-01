Falk Mörsner tritt in der Chameleon Jazz Bar auf. (EVELIN HARTMANN)

Sicherheit von allen Seiten

Die Innendeputation befasst sich mit lauter brisanten Themen: Vorfälle in der Silvesternacht, Personenkontrollen rund um den Hauptbahnhof, Extremismus-Vorbeugung und Folgen des Urteils zur Verwendungszulage für Polizeibeamte.

Gedenken an die Nazi-Opfer

Im Rathaus findet um 19.30 Uhr die zentrale Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus statt. Veranstalter sind der Senat und die Landeszentrale für politische Bildung.

"Seute Deern" & Co.

Die Lenkungsgruppe „Seute Deern und Museumshafen“ trifft sich, um über den weiteren Umgang mit Bremens bekanntestem Wrack zu beraten.

Ein Zauberer auf den sechs Saiten der Gitarre

Der Sologitarrist Falk Mörsner schafft es, seine Arrangements, die bei bloßem Hören der Musik häufig eher an zwei oder drei Musiker denken lassen, auf kunstvolle und sensible Weise zu verweben, so dass Melodie, Harmonie, Bass und Rhythmus als ein Gesamtkunstwerk erklingen. Seine virtuose Spieltechnik, die er in vielfältigen Klangwelten auf Nylonsaiten- und Stahlsaitengitarren zum Einsatz bringt, ist kein Selbstzweck, sondern dient der Musik, die das ganze Spektrum von Pop bis Blues, von ruhiger Ballade bis groovig-treibendem Afrobeat, von Swing bis zeitgenössischem Jazz abdeckt. Falk Mörsner nimmt den Zuhörer in seinen Live-Perfomances mit auf eine intensive musikalische Klangreise durch die vergangenen Jahrzehnte der Musikgeschichte. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Chameleon Jazz Bar, Humboldstraße 156.