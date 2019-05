„Kasalla“ sagen die Kölner für „Ärger“, und so heißt auch die Band um Sänger Basti Campmann. (Ben Wolf)

Seestadtfest beginnt

Das Seestadtfest Bremerhaven wird um 17 Uhr eröffnet. Zu dem maritimen Fest werden 80 Schiffe erwartet, darunter das Segelschulschiff „Mir“, das auch Besichtigungen anbietet. Angemeldet haben sich auch „Eye of the Wind“ und „Anny von Hamburg“, die beide als Dreimast-Frachtschoner vor dem Ersten Weltkrieg gebaut wurden. Ebenfalls dabei sind die Feuerschiffe „Elbe 1“ und „Borkumriff“.

Party am Tabakquartier

Das Tabakquartier in Woltmershausen entwickelt sich zu einem der städtebaulich interessantesten Gebieten in Bremen. Das wird vor Ort mit einer Sommerparty für geladene Gäste gefeiert.

Feier beim Bundespräsidenten

Bei einer Kaffeetafel im Park von Schloss Bellevue in Berlin feiert der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Gästen den 70. Geburtstag der Verfassung. Auch fünf Bremer haben die Ehre.

Kopf des Tages: Stephan Weil

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wird dem Grundgesetz an diesem Mittwoch gedenken – und zwar in Delmenhorst. Zunächst diskutiert er am Willms-Gymnasium mit Schülern, danach wird Weil bei einer Feier mit einer riesigen Menschenkette auf dem Delmenhorster Marktplatz erwartet.

Tipp des Tages: „Kasalla“

„Liebe, Phantasie & Dynamit“ – so nennt sich die aktuelle Tour der Kölschen Rockband Kasalla, die Lieder ihres aktuellen Albums „Mer sin Eins“ sowie neue, noch unveröffentlichte Werke präsentiert. Für ihre Fans ist Kasalla seit 2011 eine der beliebtesten und erfolgreichsten Mundart-Bands Kölns. Ihren Durchbruch feierten Kasalla mit ihrem Hit „Pirate“, der inzwischen in sämtlichen Karnevalsplaylisten zu finden sein dürfte. Auftritte in TV-Sendungen wie Ina Müllers Late-Night-Show „Inas Nacht“ (2013), „Mo-Ma“ (2017) in der ARD und „Volle Kanne“ (2018) im ZDF dürften mit Sicherheit zum überregionalen Kasalla-Boom beigetragen haben. Donnerstag, 23. Mai, 20 Uhr im Modernes, Neustadtswall 28