Das wird wichtig in Bremen am Donnerstag, 24. Oktober 2019

DJ und Solokünstler Stephan Bodzin ist mit seinem "Bremen-Sound" und seiner Familie beim Upstage-Festival dabei. (Frei (Bodzin))

Preisverleihung im Rathaus

Der Bremer Denkmalpflegepreis wird um 19 Uhr in der Oberen Rathaushalle vergeben. Die Auszeichnung wird in vier Kategorien verliehen: Architekten und Ingenieure, Handwerksbetriebe, öffentliche und private Bauherren sowie Einzelpersonen/Vereine. Die Preisträger sind von einer Jury mit Beteiligung des WESER-KURIER ermittelt worden.

Lesumbrücke und Teilhabegesetz

In der Baudeputation geht es am Donnerstag unter anderem um die Lesumbrücke, in der Sozialdeputation sprechen die Abgeordneten etwa über die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.

Konferenzen und Konzerte

Das zweitägige Upstage-Festival startet. Im ersten Panel geht es ab 12.30 Uhr im Cinema Ostertor um das Thema „Eine Stadt ohne Clubs ist ein Dorf“. Warum Clubs ein Standortfaktor sind, darüber sprechen unter anderem Stadtentwicklungssenatorin Maike Schaefer (Grüne), Tower-Chef Olli Brock und Robin Kuchar von der Leuphana Universität Lüneburg.

Tipp des Tages: Sabine Mariss

Mal swingt es, mal groovt es im Balkan-Rhythmus, sodass man tanzen möchte. Mal entsteht ein zart gesponnenes melodisches Gewebe, das der Fantasie Flügel verleiht. Mit Herz und Humor, Leichtigkeit und sprühender Lebendigkeit entführt die Göttinger Sängerin, Klarinettistin und Loop-Performerin Sabine Mariss die Zuhörer in zauberhafte Klang-Welten. Lebensbejahend, voller Überraschungen und mit Gänsehaut-Garantie. Mariss schöpft in ihrem Programm aus dem Vollen, verbindet in eigenen Kompositionen und Improvisationen die Einflüsse, die neben dem Jazz ihren Weg geprägt haben: Der indische Dhrupad-Gesang, die Musik der osteuropäischen Juden, Minimal Music sowie experimentelle Vokalisten. Donnerstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr im ­Alten Fundamt, Auf der Kuhlen 1a.