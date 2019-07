So leer wird's im Stadionbad voraussichtlich am Donnerstag nicht aussehen. Bei gefühlt mehr als 40 Grad suchen die Bremer Abkühlung. (Christina Kuhaupt)

Ab ins Wasser

In Schwimmbädern und an den Badeseen dürfte es an diesem Donnerstag voll werden. Die Hitze wird die Menschen wohl ins oder ans kühle Nass in Bremen und Bremerhaven treiben. Im Stadionbad und dem Freibad Blumenthal hat das Wasser im Moment erfrischende 23 Grad.

Blitz im Künstlertreff

Ein 21 Meter lange Blitz aus durchsichtiger Folie mit fluoreszierenden Elementen durchzieht den Künstlertreff „Ausspann“ im Schnoor. Um 19 Uhr beginnt die Finissage der Ausstellung des Schwachhauser Künstlers Frank Riepe.

Protest gegen Bordell

Die Bremer Initiative Stopp Sexkauf – BISS mit Beteiligung der Städtegruppe Terre de Femmes protestiert an diesem Donnerstag um 16 Uhr mit einer Aktion vor dem Gewerbeamt gegen die Genehmigung und Eröffnung des Großbordells in der Duckwitzstraße 69.

Kopf des Tages: Radek Krolczyk

Radek Krolczyk ist Inhaber der Galerie K‘ und hat zu künstlerischen Themen in diversen Büchern und Zeitschriften veröffentlicht. 2018 wurde er für seine publizistische Arbeit mit dem Art-Cologne-Preis für Kunstkritik ausgezeichnet. Am Donnerstag (17 Uhr) gibt er eine Führung durch die „Bildhauerinnen“-Ausstellung im Gerhard-Marcks-Haus. Dabei geht es unter anderem um das Thema Vorurteile.

Tipp des Tages: Konzert von „2ersitz“ aus Leipzig

Die Leipziger Band „2ersitz“ fängt die Themen ihrer Generation ein und verpackt alles in einen „Neo-Hippie-Pop“. Das Sextett steht für eine urbane Musikkultur, in der Genregrenzen verschwimmen und neue Klangwelten entstehen. Dabei wird oft eine vielfältige Liedstruktur aufgebaut, die live schnell doppelt so lang sein kann als die herkömmlichen 3 Minuten 30, die man gemeinhin aus dem Radio kennt. „2ersitz“ bestechen durch ihre Musikalität, mit der sie spielerisch Elemente aus Hip-Hop, Singer-Songwriter, Pop und Reggae verbinden. Die Band ist kürzlich mit dem 1. Platz beim Panikpreis 2019 der Udo Lindenberg Stiftung bedacht worden und hat sich gegen über 600 weiteren Bands durchgesetzt. Donnerstag, 25. Juli, ab 19 Uhr im Haus am Walde, Kuhgrabenweg 2. Der Eintritt ist frei.