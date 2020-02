Kabarettistin Andrea Volk schaukelt das Theaterschiff. (Jonas Kako)

Beirätekonferenz im Rathaus

Bei der Beirätekonferenz stehen ab dem späten Nachmittag zwei populäre Themen auf der Agenda: die Polizeistrukturreform sowie ein Bericht zu Straßennamen mit Kolonialbezug.

Eröffnung der Biergärten

Die Schlachte steht in diesem Sommer – passend zur Fußball-Europameisterschaft – unter dem Motto „Die Schlachte in Europa – Europa an der Schlachte“. Start für die Draußensaison ist bereits an diesem Donnerstag.

Rennen um den Schulpreis

Die Kinderschule Bremen aus Hastedt ist unter den letzten 20 Bildungseinrichtungen im Wettbewerb um den Deutschen Schulpreis. Am Morgen steht ein Unterrichtsbesuch durch die Juroren an, im März stehen die letzten 15 Teilnehmer fest.

Kabarett und Comedy auf dem Schiff

Die aus Duisburg stammende Wahl-Kölnerin Andrea Volk gastiert mit ihrem aktuellen Programm „Feierabend! Büro und Bekloppte“ auf dem Theaterschiff Bremen. Was kann man tun gegen den Flächennutzungsplan am Kühlschrank? Wie Meetings schöner aussitzen? Warum gibt es mehr Häuptlinge als Indianer? Und wie praktiziert man den digitalen Wandel, wenn das „Kompetenzteam“ aus mehr Nullen als Einsen besteht? Die Kabarettistin lässt den Krieg am Kopierer eskalieren und übt mit Bio-Susanne Achtsamkeitstrainings in der Teeküche. Der Wahnsinn beginnt um 20 Uhr auf dem Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4, Großer Saal.