Blick auf den Verkehrsknotenpunkt Domsheide: Hier treffen Autos, Busse und Straßenbahnen auf Fußgänger und Fahrradfahrer. (Roland Scheitz)

Widerstand gegen Salafisten

Wissenschaftler des Bremer Verfassungsschutzes haben ermittelt, dass es einen breiten muslimischen Widerstand gegen Salafismus gibt. Ihre Arbeit präsentieren sie zusammen mit Innensenator Ulrich Mäurer (SPD).

Klausurtagung der Linken

Die Linksfraktion kommt zu einer zweitägigen Klausurtagung in Bremerhaven zusammen. Nach eigenen Angaben stehen inhaltliche Positionierungen sowie die Arbeitsweisen der Fraktion innerhalb der rot-grün-roten Koalition auf der Tagesordnung.

Kosten für Auto, Bus und Bahn

Der Autoverkehr in einer Stadt kostet die öffentliche Hand drei Mal so viel wie Bus und Bahn. Das hat der Verkehrswissenschaftler Carsten Sommer in einem Forschungsprojekt errechnet. Um 19 Uhr stellt er die Ergebnisse zu kommunalen Kosten im Verkehrssektor im Haus des Reichs zur Diskussion.

Kopf des Tages: Axel Bartsch

Trotz der rasanten Veränderungen haben auch Banker etwas zu feiern. So kann Axel Bartsch an diesem Donnerstag auf den 150. Geburtstag der Oldenburgischen Landesbank (OLB) anstoßen. Die Feier begeht er noch als Vorstandsvorsitzender, wird Anfang Oktober aber in den OLB-Aufsichtsrat wechseln. Sehr zum Wohle!



Tipp des Tages: Peter Weiss Quintett „The Good View“

Das aktuelle Projekt des Schlagzeugers Peter Weiss verbindet einige der besten jungen Musiker aus Nordrhein-Westfalen: Ryan Carniaux (Trompete), Sebastian A. Sternal (Piano), Hendrika Entzian (Kontrabass) und als Special Guest Kristina Brodersen (Altsax). Alle sind in ihrer Instrumentengattung herausragend, alle haben schon große Aufmerksamkeit und eine gute Presse bekommen.

Ihnen gemeinsam ist neben den hohen technischen Fähigkeiten eine erstaunliche Reife, ein großer Sinn für Ensemble-Klang und Kommunikation sowie eine eigene kompositorische Handschrift. So besteht das Programm vorwiegend aus Stücken der Bandmitglieder. Donnerstag, 5. September, um 20 Uhr im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45