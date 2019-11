Aufgrund von Baustellen und anderen Arbeiten rund um die Lesumbrücke gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Verkehrsverzögerungen. (Christian Kosak)

Neue Infos zur Lesumbrücke

Das Verkehrsressort stellt die Ergebnisse der jüngsten Untersuchung der Lesumbrücke vor. Zudem informiert die Senatorin über das weitere Vorgehen rund um den Bau, der in den vergangenen Monaten immer wieder für Einschränkungen im Verkehr auf der A27 gesorgt hat.

Subjektiver Blick auf Istanbul

Um 19 Uhr wird die Ausstellung „Augenblick Istanbul – Ein Schmelztiegel“ am Institut Francais eröffnet. Muhlis Kenter, dessen Bilder in der Ausstellung zu sehen sein werden, fotografiert seit 40 Jahren als Autodidakt.

Mieter gehen in Berufung

Das Landgericht Bremen will an diesem Donnerstag mindestens sieben Vonovia-Berufungen auf einmal abhandeln. In allen Fällen geht es um das Thema Mieterhöhungen nach energetischer Modernisierung.

Tipp des Tages: Eine Hommage an Udo Jürgens

Auch nach seinem Tod im Dezember 2014 ist das Interesse an der Musik von Udo Jürgens riesengroß. Das Publikum kann sich auf einen Abend mit den unvergesslichen, großartigen Kompositionen und Texten des Sängers und Komponisten freuen. Schon vor seinem überraschenden Tod interpretierte die Band „Ocean’s 3“ seine größten Hits mit viel Leidenschaft auf ihre eigene Art und Weise. Der Konzertabend unter dem Titel „Ich weiß, was ich will“ ist eine liebevolle Hommage an den wohl größten deutschsprachigen Entertainer aller Zeiten. Donnerstag, 7. November, 20 Uhr, im Packhaustheater im Schnoor, Wüstestätte 11