Innerhalb weniger Wochen kommt Thees Uhlmann zum zweiten Mal nach Bremen - dieses Mal bringt er statt Gitarre ein Buch mit. (Pascal Faltermann)

Die Sixdays starten

Um genau 21.10 Uhr werden die diesjährigen Sixdays angeschossen. Morten Hansen, Kapitän aus der TV-Doku-Serie „Verrückt nach Meer“, und Christopher von Deylen vom Musikprojekt „Schiller“ schicken die Radsportler am Abend ins Rennen. Höhepunkt des ersten Abends ist die Große Jagd, die um 21.40 Uhr beginnt.

Neuer Campus wird eröffnet

Im Überseemuseum wird am Abend der Leibniz-Wissenschafts-Campus mit Schwerpunkt Digital Public Health eröffnet. Der Campus soll Leibniz-Einrichtungen und Hochschulen thematische Partnerschaften ermöglichen. In dem Bremer Forschungsnetzwerk kooperieren ab sofort das Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS), das Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin Mevis und die Universität Bremen.

Sicheres, sauberes Walle

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) kommt um 16.30 Uhr ins Begegnungszentrum Haferkamp des DRK in Walle. Eingeladen hat die Waller SPD innerhalb ihrer Veranstaltungsreihe „Auf einen Schnack mit“. Angekündigt ist, dass die Waller Bürger mit Mäurer etwa über Fragen zu Sicherheit und Sauberkeit im Stadtteil sprechen können.

Tipp des Tages: Als Punk in den 80ern in Deutschland

Es begann mit einem handgeschriebenen Zettel am Schwarzen Brett seiner Schule. „Wer will mit zum Toten-Hosen-Konzert nach Hamburg? Bus wird organisiert. Eintragen!“ – so stand es auf dem Papier, mit dem für Thees Uhlmann ein Orkan begann, der ihn aus der Ödnis direkt ins Paradies wirbelte. Es ist das Jahr 1988, und wer wie Thees Uhlmann zwischen Helmut Schmidt und Angela Merkel als Punk in Deutschland aufwächst, der liebt die Toten Hosen für immer. Und lernt fürs Leben. Uhlmann, Gründungsmitglied und Sänger der Hamburger Band Tomte, erzählt von einer Liebe, die seit 30 Jahren währt, von einer Freundschaft, die entstanden ist, von gemeinsamen Konzerten und Fußballausflügen und von dem „Blitz der Erkenntnis“ in den bizarrsten Situationen. Donnerstag, 9. Januar, um 20 Uhr im Modernes