Unterstützung im Bürgerschaftswahlkampf: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kommt nach Bremen. (Georg Wendt/dpa)

Zukunft im öffentlichen Dienst

Die Angestellten im öffentlichen Dienst wollen wissen, wie es für sie nach der Bürgerschaftswahl weitergeht. Innerhalb einer Personalräteversammlung haben sie daher die Spitzenkandidaten zu einer Diskussion eingeladen.

Galerie mit neuen Läden

Sechs neue Mieter, die sich auf zwei Ebenen und auf gut 10 000 Quadratmetern Fläche verteilen: Der Einkaufspark Duckwitz präsentiert seine neue Shoppinggalerie.

Professoren stellen sich vor

Insgesamt 59 Professorinnen und Professoren sind seit Oktober 2016 in Bremen eingestellt worden. Ab 17 Uhr gibt es für sie einen Senatsempfang im Kaminsaal im Rathaus.

Kopf des Tages: Paul Ziemiak

In Polen geboren und zunächst aufgewachsen, 1988 mit Eltern und Bruder nach Deutschland umgesiedelt: Paul Ziemiak hat in jungen Jahren schon viel erlebt. Später verschlug es ihn in die Politik.

1999 trat er in die Junge Union ein, bis 2018 führte er diese als Bundesvorsitzender an. Als CDU-Generalsekretär kommt der 34-Jährige nun nach Bremen, um die Union im Wahlkampf zu unterstützen.

Tipp des Tages: Gruseliges Figurentheater mit Livemusik

Den transsylvanischen Grafen Dracula und Prof. Van Helsing kennen sicherlich alle aus zahlreichen Geschichten. Das Theater „Mensch, Puppe!“ hat daraus ein Figurenstück entwickelt, das ebenfalls eine abenteuerliche Reise in gruselige und bizarre Welten bietet.

Die Reise des „Fürsten der Finsternis“ von Transsylvanien nach London mit dem Ziel, eine Weltherrschaft der Untoten zu errichten, wird mit einer Palette verschiedenster Mittel des Figurentheaters, des Schauspiels und mit viel Livemusik präsentiert. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 12,50 Euro. Die Präsentation inklusive Pause dauert 130 Minuten. Eine weitere Vorführung findet am 8. Juni statt. Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr bei „Mensch, Puppe!“, Schildstraße 21