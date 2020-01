Torwart Jiri Pavlenka in Aktion auf dem Trainingsgelände des RCD Mallorca. Am Freitag geht es zurück nach Bremen. (Clara Margais/dpa)

Urteil in Totschlag-Prozess

Vor dem Landgericht geht ein Verfahren wegen Totschlags dem Ende entgegen: Für Freitag ist das Urteil angekündigt. Angeklagt ist ein 34-Jähriger, dem vorgeworfen wird, auf einen Mann eingeschlagen und -getreten zu haben. Dieser starb infolge der Verletzungen.

Hochschule startet ins neue Jahr

Die Hochschule Bremen reiht sich ein in den bunten Reigen der vielen Neujahrsempfänge. Ab 11 Uhr treffen sich Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Neustadt, um zu netzwerken und auf das Jahr 2020 anzustoßen.

Ab in den Norden

Der SV Werder Bremen beendet sein Winter-Trainingslager auf Mallorca einen Tag früher als geplant. Um 17 Uhr brechen die Fußballer Richtung Heimat auf. Am Sonntag steht ein Testspiel gegen Hannover 96 an.

Tipp des Tages: Turmalin Trio spielt Werke von Dvorak und Piazolla

Das „Turmalin Trio“ spielt diesen Freitag in der Villa Sponte Werke von Antonín Dvorak und Astor Piazzolla. Das seit 15 Jahren bestehende Trio hat sich nach dem gleichnamigen Kristall benannt. Viviane Taliberti (Klavier) ist Professorin für Klavier im brasilianischen Curitiba, Theodora Geraets lehrt an der Universität Den Haag in den Niederlanden. Der Cellist Matias de Oliveira Pinto lehrt an der Hochschule Münster und der Hochschule der Künste Berlin. Auf dem Programm beim Konzert in Bremen stehen das Klaviertrio Nr. 4 („Dumky“-Trio) op. 90 e-moll von Antonín Dvorak und das Konzert „La quatro estaciones portenas“ von Astor Piazzolla, den de Oliveira Pinto noch persönlich kennengelernt hat. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Freitag, 10. Januar, 20 Uhr, Villa Sponte, Osterdeich 59b