Die Demonstrationen gegen die türkische Militäroffensive haben in Bremen in den vergangenen Tagen immer größeren Zulauf erhalten. Auch für Freitag ist eine Kundgebung angekündigt. (Michael Matthey)

Historische Fotos im Museum

Der jüdische Fotograf Julius Frank musste 1936 sein Atelier in Lilienthal aufgeben und damals vor den Nationalsozialisten in die USA fliehen. Mit im Gepäck hatte er einen Teil der vielfach prämierten Originalfotografien. Seine Kinder Mike und Barbara Frank haben nun beschlossen, die Dokumente dem Bremer Focke-Museum und dem Heimatverein Lilienthal zu schenken. Am Freitag besucht Mike Frank unter anderem das Focke-Museum.

Demo gegen Militäroffensive

An den vergangenen beiden Tagen haben Bremer Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien demonstriert. Am Freitag und Sonnabend geht der Protest weiter: Am 11. Oktober gibt es um 15 Uhr eine Kundgebung am Hauptbahnhof, am 12. Oktober zieht die Demonstration durch die Innenstadt.

Bremer Politiker im Bundesrat

Am Freitag reist eine Bremer Delegation bestehend aus Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeisterin Maike Schaefer (Grüne) und Staatsrat Olaf Joachim nach Berlin. Die Drei vertreten Bremen bei der 981. Sitzung des Bundesrates, in der voraussichtlich Dietmar Woidke zum neuen Präsidenten des Gremiums gewählt wird.

Mehr zum Thema Demo in der City 1400 Bremer protestieren gegen Türkei-Offensive Den zweiten Tag in Folge haben Menschen in Bremen gegen die türkische Militäroffensive in ... mehr »

Tipp des Tages: So hat man Django 3000 noch nie gehört

Nach Erfolgsalben wie „Hopaaa!“ und „Bonaparty“, nach dem deutschlandweiten Siegeszug ihrer legendären Partykracher, ist das fünfte Studioalbum „Django4000“ herausgekommen. So hat man Django 3000 (Sänger Kamil Müller, Geiger Florian Starflinger, Schlagzeuger Jan-Philipp Wiesmann, Bassist Korbinian Kugler und Keyboarder Max Schuller) noch nie gehört. So neu, so anders – und doch so Django. Fast schon Django 4000.

Eine turbulente, eine packende und mitreißende Platte ist entstanden. Mit Musik, die rockiger als bisher daherkommt, geradeaus, weniger verspielt – und die doch die Wurzeln der „Freistaat-Gitanos“ nie verleugnet. Gesungen wird in einem Slowako-Bayerisch, auf Hochdeutsch und auf Englisch.

Freitag, 11. Oktober, um 20 Uhr im Lagerhaus, Kioto-Saal, Schildstraße 12-19