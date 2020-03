Politik, Gesellschaft, Kultur

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Das wird wichtig in Bremen am Freitag, 13. März 2020

Maren Beneke

Trotz Corona-Krise findet in Bremen das öffentliche Leben weiterhin statt. So tagt am Freitag der Petitionsausschuss, die Bürgerpark-Tombola bekommt Unterstützung und in Vegesack wird eine Autorin gefeiert.