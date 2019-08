Bremens Senat ist am Donnerstag gewählt worden. Am Freitag ist der erste volle Arbeitstag von Dietmar Strehl (v.l.), Claudia Bogedan, Anja Stahmann, Maike Schaefer, Andreas Bovenschulte, Kristina Vogt, Claudia Schilling, Claudia Bernhard und Ulrich Mäurer als neue Regierungsspitze der Hansestadt. (Frank Thomas Koch)

Ein Fest für Plattbodenschiffe

In Bremerhaven starten die Schippertage. Mit den Plattbodenschiffen stellt die Seestadt eine ganz besondere Gattung in das Zentrum der Feierlichkeiten: Wegen ihres geringen Tiefgangs waren die Boote einst die wichtigsten Verkehrs- und Transportmittel im Wattenmeer und über den Ärmelkanal. Im Alten Hafen werden an diesem Wochenende 20 von ihnen zu sehen sein.

Gedenkfeier des Volksbundes

Auf dem Osterholzer Friedhof veranstaltet der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eine Gedenkfeier. Sie bildet den Abschluss der Pflegearbeiten der Teilnehmer eines Internationalen Workcamps.

Senat nimmt Arbeit auf

Bremens neue Regierung startet in ihren ersten vollen Arbeitstag.

Tipp des Tages: Bei „Future for Kids“ zeigen Kinder und Jugendliche ihr Theaterkönnen

Schon zum vierten Mal organisiert der Verein Integration durch Kunst zusammen mit dem Theater 11 das internationale Kindertheaterfestival „Future for Kids“ in Bremen. Bis Sonntag, 18. August, präsentieren im Theater 11 mehr als 100 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren ihre Arbeit. Dabei steht der Austausch der verschiedenen Kulturen im Vordergrund. Sieben Theatergruppen aus Finnland, Frankreich, Lettland, Russland, Weißrussland und Deutschland stehen dann auf der Bühne. Die meisten Stücke werden in russischer Sprache aufgeführt. Die einzelnen Termine aller Aufführungen können im Internet unter www.theater11.de eingesehen ­werden. Freitag, 16. August, ab 11 Uhr, Theater 11, Faulenstraße 44-46

Kopf des Tages: Sönke Busch

Geschichtenschreiber, Graffitiartist, Redenschwinger – für den Künstler Sönke Busch gibt es viele Berufsbezeichnungen und doch trifft keine ihn so richtig. Der Bremer ist umtriebig, seine Spuren sind überall in der Stadt zu sehen. An diesem Freitag ist er im Litfass aktiv: Begleitet von Cellist Pablo Ortega, wird er bei einem Fest zu Ehren des verstorbenen Kneipenchefs Norbert Schütz ein Bild an die Wand bringen.