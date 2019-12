Die Fridays-for-Future-Bewegung lädt zum bundesweiten Regenwald-Tag und auf die Regenwaldbrände aufmerksam machen. (XINHUA)

Bundesrat tagt

Der Bundesrat kommt zur letzten Sitzung des Jahres zusammen. Für Bremen nehmen Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) und Staatsrat Olaf Joachim teil. Ein Schwerpunkt werden die Ergebnisse des Vermittlungsausschusses zum Klimapaket sein. Zudem wird unter anderem über den Bundeshaushalt 2020 und die Masernschutzimpfpflicht gesprochen.

Werder in Bad Königshofen

Werder tritt an. Allerdings nicht die Fußball-Bundesligisten, sondern die zuletzt sehr viel erfolgreichere Tischtennismannschaft. Das Team will sich beim SV Bad Königshofen durchsetzen.

Aktionen für den Regenwald

Die Fridays-for-Future-Bewegung lädt zum bundesweiten Regenwald-Tag und will so auf die Regenwaldbrände aufmerksam machen. In Bremen gibt es ab 10 Uhr Aktionen auf dem Platz vor dem Übersee-Museum.

Tipp des Tages: Weihnachtliches Mitmach-Konzert mit der Bremer Kantorei in St. Stephani

Weihnachtlich-besinnliche Musik zum Zuhören und Mitsingen bei Kerzenschein und Punsch steht beim großen Mitmach-Konzert in der Kulturkirche St. Stephani auf dem Programm. Das Konzertmotto lautet „Es kommt ein Schiff...“. Vertraute Lieder, neue Melodien, ungewöhnliche Stücke – und das alles in festlich-heimeliger Atmosphäre. Mit diesem Abend beginnt für viele das Weihnachtsfest. Musikalisch gestaltet wird das Konzert von der Bremer Kantorei St. Stephani unter der Leitung von Tim Günther, der auch an der Orgel sitzt. Außerdem sind die Bläserinnen und Bläser des Evangelischen Posaunenwerkes Bremen unter der Leitung von Landesposaunenwart Rüdiger Hille dabei. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt sechs Euro, mit Bremen-Pass drei Euro.

Freitag, 20. Dezember, 20 Uhr, Kulturkirche St. Stephani, Stephanikirchhof 8