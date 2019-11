Soziales, Kunst und Show

Das wird wichtig in Bremen am Freitag, 22. November 2019

Joerg Helge Wagner

Im Rathaus tagt das 25. Bremer Behindertenparlament und in der Sparkasse am Brill werden Kunstobjekte versteigert. Was sonst in Bremen am Freitag wichtig wird.