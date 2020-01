Ähnlichkeiten mit lebenden Showmastern sind auf dem Theaterschiff natürlich reiner Zufall. (Theaterschiff Bremen)

Clan vor dem Kadi

Vor dem Landgericht geht der Prozess gegen drei Brüder aus einem Familienclan weiter. Sie sollen in Bremerhaven Polizisten angegriffen haben.

Riko wird ein Jahr

Das Gemeinschaftsprojekt „Resignation ist keine Option“ von Landesmedienanstalt, Polizei und verschiedenen Medien feiert seinen ersten Geburtstag.

Wenn der Schneider kommt

Einmalig ist das Eiswettfest nicht: Im Stadtteil Strom kommt eine 15-köpfige Männergesellschaft zusammen, um beim Grünkohlessen jenen Schneider zu feiern, der am 6. Januar in der Ochtum sicher nasse Füße bekam.

Satirische Hommage an „Wetten, dass ...?“

Die unterhaltsame Show „Wetten, dass...? Topf, die Watte quillt!“, ist als satirische Hommage an Europas erfolgreichste Fernsehshow konzipiert. Im „Wetten, dass..?“-Studio herrscht helle Aufregung, denn gleich geht es live auf Sendung. Aushilfe Heiner träumt sich in die Rolle des Starmoderators Thommy und animiert seine Kollegen, die Sendung mit ihm zu schmeißen. Angesichts eigenwilliger Rollen-Interpretationen seiner Kollegen wird es chaotisch. Bei Gästen wie Udo Lindenberg und Otto sollte an diesem Abend unter der Regie von William Danne kein Auge trocken bleiben. Die Saalwette und die Außenwette sind natürlich auch dabei. Dazu gibt‘s Musik von Modern Talking und einen spektakulären Michael Jackson-Auftritt. Tickets kosten 30 Euro. Die Show beginnt um 20 Uhr auf dem Theaterschiff, Tiefer 104, Anleger 4.