Das wird wichtig in Bremen am Freitag, 25. Oktober 2019

Maren Beneke

Paralympicsiegerin Kirsten Bruhn hat an diesem Freitag einen vollen Terminkalender: Gleich zwei Auftritte stehen am Nachmittag in Bremen an. Außerdem wird am Klinikum-Mitte und im Rathaus gefeiert.