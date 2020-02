Festlich eingedeckt geht es auch in diesem Jahr in der Oberen Rathaushalle zu: Am Freitag feiert der Ostasiatische Verein sein Stiftungsfest zum 119. Mal. (Frank Thomas Koch)

Aktuelle Arbeitsmarktzahlen

Die Agentur für Arbeit blickt auf den Arbeitsmarkt im Februar zurück. Am Morgen stellt sie die Zahlen für Bremen und Bremerhaven vor.

Stiftungsfest im Rathaus

Zum 119. Mal geht das Stiftungsfest des Ostasiatischen Vereins über die Bühne. Mehr als 300 geladene Gäste aus aller Welt werden zum traditionellen Curry-Essen in der Oberen Rathaushalle erwartet. In diesem Jahr steht mit Japan ein Land im Fokus, das nach Veranstalterangaben Tradition und Moderne vereint.

Impulse für die Baubehörde

Die Bremer Bauwirtschaft fordert mehr Service von Seiten der Behörden. Ihre Ideen für die Arbeit der Verwaltung stellen die Architekten-, die Ingenieur-, die Handels- und die Handwerkskammer diesen Freitag vor.

Tipp des Tages: „Jugend ohne Gott“ frei nach Horváth

Der in Bremen lebende Regisseur Ralf Siebelt zeigt im Theater 11 das Drama „Jugend ohne Gott“ frei nach Ödön von Horváth. Für die Aufführung arbeitete Siebelt mit acht Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen zu den Themen Mitläufertum, Gewaltbereitschaft, Rechtsradikalismus und Orientierungssuche. In dem Drama versuchen die acht Akteure, einen Mord aufzudecken.

Das Leben der Schüler einer Klasse aus Bremen wird komplett auf den Kopf gestellt, als ein Mitschüler den Campingausflug in den Harz nicht überlebt. Gegenseitiges Misstrauen und Beschuldigung sind nun an der Tagesordnung. Kann der Mord an dem Mitschüler aufgeklärt werden? Karten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Freitag, 28. Februar, 18 Uhr, Theater 11, Faulenstraße 44-46