Das wird wichtig in Bremen am Freitag, 7. Februar 2020

Maren Beneke

In Bremen gibt es eine neue, privat betriebene Kita mit gut 100 Plätzen. In Walle wird Pico Schütz geehrt. Und die Hochschule für Künste stellt sich am Wochenende auf viele Besucher ein - das wird wichtig.