In der Oberen Rathaushalle kommen am Freitagabend wieder mehrere Hundert Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft zum Roland-Essen zusammen. (Christina Kuhaupt)

Messe für Feinschmecker

In der ÖVB-Arena geht es gleich doppelt ums leibliche Wohl: Die Hallen 2 und 3 bieten ab 10 Uhr mit der "Fisch & Feines" alles von Austern bis Zander. Beim "Craft Beer Event" fließt der Gerstensaft, aber erst ab 12 Uhr.

Ibsen im Kleinen Haus

Im Kleinen Haus des Theaters am Goetheplatz steht am Abend die Premiere von Henrik Ibsens Stück „Schloss Rosmersholm“ an. Im Mittelpunkt steht dabei ein Spukschloss.

ESA-Chef beim Roland-Essen

Professor Jan Wörner, Generaldirektor der Europäischen Raumfahrt-Agentur, hält die Festrede beim Roland-Essen des Industrie-Clubs Bremen.

Tipp des Tages: City 46 zeigt kanadische Kurzfilme

Kanada ist das Thema des Monats im City 46. „Canada Now – The Maple Movies Festival 2019/2020“ ist bereits die neunte Ausgabe einer in Deutschland einzigartigen Werkschau des kanadischen Films. An drei Tagen werden nun bei den „imagineNative Shorts“ in Bremen je acht Kurzfilme indigener Filmemacherinnen gezeigt. Gezeigt wird unter anderem „Biidaaban“ von Amanda Strong (2018), in dieser Stop-Motion-Animation bietet eine Ahornsammlerin der Anishinabe den Gesetzen von Zeit und Raum die Stirn. Der Film „Nuuca“ (2017) von Michelle Latimer befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen der Vergewaltigung des Bodens durch die Öl-Industrie in North Dakota und der Gewalt gegen indigene Frauen.

Freitag, 8., und Sonntag, 11. November, jeweils 17.30 Uhr, Kino City 46, Birkenstraße 1