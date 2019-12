Im Rathaus steht die letzte Landtagssitzung des Jahres an. (Christina Kuhaupt)

Tokelau trifft Bremerhaven

Der Ulu von Tokelau ist zu Besuch. Auf dem Programm des Regierungschefs des Südseeatolls, der vom Klimagipfel in Madrid anreist, steht unter anderem der Besuch des Klimahauses, wo ein Raum über das Atoll eröffnet wird.

Bürgerschaft tagt

Start der letzten Landtagssitzung für dieses Jahr. In der Bürgerschaft geht es diesen Mittwoch in einer Aktuellen Stunde um Alleinerziehende. Im Anschluss wird unter anderem über das Thema Asyl debattiert.

Pinguine gegen Pinguins

In der Deutschen Eishockey Liga läuft der 26. Spieltag, damit ist Halbzeit in der DEL. Am Mittwoch müssen die Pinguins Bremerhaven bei den Pinguinen aus Krefeld ran. Bis Ende des Jahres haben die Seestädter noch acht Spiele zu absolvieren.

Tipp des Tages: Schönheit und Vergänglichkeit

Das Kino City 46 zeigt den Dokumentarfilm „Schönheit und Vergänglichkeit“ von Annekatrin Hendel mit Sven Marquardt, Robert Paris und Dominique Hollenstein aus dem Jahr 2019. Im Mittelpunkt stehen drei Freunde: Der Fotograf Marquardt und seine Modelle Hollenstein und Paris. Sie waren in den 1980er-Jahren in Ost-Berlin Kunstschaffende und Teil der Subkultur der DDR. Für den Film blicken sie zurück. Es geht ums Altern, Vergänglichkeit und unangepasste Lebensweisen. Neben Fotografien und alten Videoaufzeichnungen lebt der Film von den Passagen, in denen Hendel und ihre drei Kameramänner das Trio beim Reflektieren einfangen. Für „Schönheit und Vergänglichkeit“ hat Annekatrin Hendel 2019 den Heiner-Carow-Preis erhalten. Mittwoch, 11. Dezember, um 17.30 Uhr im City 46, Birkenstraße 1.